Brasil debuta este lunes por la fecha 1 del Grupo D de la Copa América de Estados Unidos 2024. Y el duelo puede ser el primer último partido en la carrera de Lucas Paquetá, el seleccionado de la Verdeamarela de 26 años y mediocampista de los registros del West Ham United de la Premier League.

Paquetá asoma como probable titular en el equipo dirigido por Dorival Júnior para el duelo ante Costa Rica, en el SoFi Stadium de California, pero en paralelo el jugador carga con graves acusaciones que le pueden costar su carrera.

El jugador del West Ham se encuentra bajo investigación por supuesto fraude relacionado con temas de apuestas. Hace algunas semanas la Football Association (FA) en Inglaterra abrió un expediente contra Lucas Paquetá…

En específico, a Paquetá lo acusan de realizar acciones sospechosas que se relacionan con una serie de apuestas. Ahora la FA debe comprobar que los hechos fueron motivados para favorecer precisamente esas apuestas.

Paquetá se defiende, la FA quiere finalizar su carrera

“Por nueve meses he cooperado con cada paso de la investigación y he provisto toda la información que he podido. Niego todos los cargos en su totalidad y lucharé con cada aliento para limpiar mi nombre”, sostuvo Paquetá sobre la situación.

Sin embargo, el diario The Sun informó que la FA está convencida de su investigación y, de confirmarse la responsabilidad de Paquetá, pedirá la suspensión de por vida para el seleccionado brasileño.

Cabe recordar que por situaciones parecidas ya se ha castigado a jugadores de la talla de Ivan Toney y Sandro Tonali. Según la FA, Paquetá se habría hecho amonestar deliberadamente y de forma adrede en los duelos de West Ham contra Leicester City, Aston Villa, Leeds United y Bournemouth durante las dos últimas temporada de la Premier League.

Las alertas comenzaron hace casi un año, cuando Lucas Paquetá fue amonestado contra Bournemouth, justo al momento en que existían varias apuestas por ese mismo escenario, provenientes desde Río de Janeiro, la ciudad natal del jugador.

Como si fuera poco, el antecedente dio para buscar más a fondo y se encontraron al menos 60 apuestas relacionadas a las amonestaciones de Paquetá con montos que iban desde las 7 a las 400 libras. Las amarillas del brasileño reportaron más de 100 mil libras de ganancia para los apostadores.

Así las cosas, Lucas Paquetá juega sin problemas la Copa América con Brasil, pero con la cabeza en Inglaterra. En paralelo su futuro será definido por la Football Association y las consecuencias pueden ser el fin anticipado de su carrera. Sólo las investigaciones de la FA determinarán en qué finaliza este escándalo.