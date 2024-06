Brasil recibió una inesperada y dura crítica antes de la Copa América 2024. Ronaldinho, una de las estrellas más grandes del país, dijo que la selección brasileña es “uno de los peores equipos de los últimos años” y que no verá “ningún partido de la Copa América”, ni celebrará “ninguna victoria”.

“He estado siguiendo el fútbol desde que era un niño, mucho antes de pensar en convertirme en jugador, y nunca he visto una situación tan mala como esta. Falta de amor por la camiseta, falta de agallas y lo más importante de todos: el fútbol”, añadió Dinho. El plantel brasileño le tuvo que responder.

Raphinha habló con los medios de comunicación y catalogó las palabras de Ronaldinho como “una sorpresa no solo para mí, sino para todo el grupo. Nunca en su vida había hecho una declaración así. Al contrario, siempre ha mostrado su apoyo. Fue una sorpresa para mucha gente”.

“Es un shock para nosotros. Evidentemente, no estamos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Voy por mi tercer año y veo compromiso, ganas, orgullo de vestir la camiseta. No estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, que no veo empuje, ganas, tener jugadores medios vistiendo la camiseta de la selección”, agregó.

Raphinha le respondió a Ronaldinho luego de sus duras críticas a Brasil | Getty Images

Luego, expuso una situación que deja muy mal parado a Dinho. “Hace unos días le pidió entradas a Vinícius, así que no tiene mucho sentido lo que dijo. En definitiva, no estoy de acuerdo, porque veo la entrega que todos los jugadores dan todos los días”, concluyó.

Lo que se le viene a Brasil en la Copa América

Brasil tuvo un triunfo agónico contra México y un empate con Estados Unidos como pruebas antes de la Copa América. Ahora, la Verdeamarela se prepara para su debut: en el Grupo D, tiene de rivales a Costa Rica (lunes 24 de junio), Paraguay (viernes 28) y Colombia (martes 2 de julio).

El equipo brasileño tiene en su nómina a figuras como Vinícius y Rodrygo, aunque no cuenta con nombres como Neymar, Richarlison y Casemiro. De pasar a cuartos de final, la Verdeamarela enfrentará a un rival del Grupo C, donde están Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia.

