Rodrygo y Neymar fueron parte del seleccionado brasileño de Tite que realizó una gira asiática la primera semana de junio, con victorias ante Corea del Sur y Japón.

En esa instancia el delantero del Real Madrid tuvo una conversación privada con el astro del PSG, quien le confesó que se retirará del Scratch muy pronto.

Si bien Neymar jugará la Copa del Mundo de Qatar que comienza el 21 de noviembre, al parecer no continuará defendiendo la camiseta de su país después mucho tiempo más.

“Neymar me dijo: ‘Ya me voy de la selección y la 10 es tuya’. Ni siquiera sabía qué decirle", reveló Rodrygo en el podcast PodPah.

Luego, señaló: "Yo estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir correctamente. Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se echó a reír”.

La revelación de Rodrygo se condice con versiones de medios brasileños que han anticipado durante los últimos meses que el ex Barcelona podría estar jugando sus últimos partidos con Brasil.

De hecho, Neymar ya le había dicho hace algunos meses a Ronaldo Nazario en twitch que estaba decepcionado con los últimos años de la canarinha: “El problema es que hoy en día la selección brasileña se distanció mucho del fan brasileño. No sé el motivo, cuándo comenzó o por qué pasó, pero se puede ver con nuestros partidos, que son poco comentados. Poca gente sabe cuándo vamos a jugar”.

“Es muy triste estar viviendo esa sensación de que cuando la selección brasileña juega no es importante. Cuando yo era hincha, cuando era chico, el partido de la selección era todo un evento. Te tenías que preparar, encontrarte con tu familia entera, te ponías la camiseta de Brasil, se colocaban las banderas brasileñas en la ventana. Era la comida, la torta, todos en casa. Era un evento. Y hoy en día ya no tiene más esa importancia. No sé por qué. No sé cómo llegamos a ese estado”, añadía.