Uno de los mejores partidos de la fecha 7 de la Ligue 1 de Francia es el protagonizarán el Mónaco del defensor chileno Guillermo Maripán, que recibirá al Olympique de Lyon en el Estadio Luis II.

El equipo del chileno no ha tenido un gran comienzo de temporada en la que suma dos victorias y la misma cantidad de empates y derrotas. Eso sí, en su último encuentro le ganó a domicilio 1-0 al Niza con anotación de Breel Embolo, en un partido en el que el Memo no estuvo por la expulsión que había sufrido la fecha pasada ante el Troyes.

En donde sí estuvo el zaguero chileno durante 90 minutos fue en el partido de mitad de semana en la Europa League, donde el conjunto francés derrotó de visita también 1-0 al Estrella Roja gracias al gol de penal nuevamente de Embolo.

Por el otro lado se encuentra el Lyon, uno de los equipos más poderosos del país que pelea en la parte alta de la tabla, aunque viene de perder de visita sorpresivamente por 3-1 ante el Lorient.

Con la derrota el equipo quedó en la cuarta posición del torneo con 13 puntos, con 6 unidades menos que el PSG y el Marsella de Alexis Sánchez que ya ganaron en esta fecha y están punteros. Por su parte, el Mónaco está décimo con 8 unidades.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Mónaco vs Olympique de Lyon por la Ligue 1?

Mónaco vs Olympique de Lyon juegan este domingo 11 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Mónaco vs Olympique de Lyon?

El partido será transmitido por la señal de TV5 Monde en los siguientes canales, según tu cableoperador:

TV5 Monde

VTR: 353 (SD)

DTV: **NO DISPONIBLE**

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 109 (SD)

MOVISTAR: **NO DISPONIBLE**

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo Mónaco vs Olympique de Lyon?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.