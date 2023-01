Este jueves, la FIFA dio a conocer los nominados al premio The Best, donde nuevamente competirá Tiane Endler, y los 14 nombres que como mejor jugador masculino de 2022. Los campeones de Qatar 2022 Lionel Messi y Julián Álvarez aparecen en la lista, así como el finalista Kylian Mbappé y semifinalista Achraf Hakimi. El Balón de Oro Karim Benzema, Erling Haaland, Neymar y Robert Lewandowski son otros de los que postulan al galardón.

Además, en el fútbol masculino, el controvertido Emiliano Martínez postula al premio The Best como mejor arquero, así como el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, y los brasileños Alisson Becker y Ederson. Por otro lado, los entrenadores que postulan al The Best son Carlo Ancelotti del Real Madrid, Didier Deschamps de Francia, Pep Guardiola de Manchester City, Walid Regragui de Marruecos y Lionel Scaloni de Argentina.

Las votaciones comienzan este jueves y la ceremonia oficial de premiación se realizará el lunes 27 de febrero. Los encargados de decidir serán periodistas (25%), capitanes de las selecciones mundiales (25%), los seleccionadores y los aficionados (25%). Estos últimos pueden votar en FIFA+.

La lista de los nominados a los premios The Best (fútbol masculino)

Premio The Best al Jugador de la FIFA : Julián Álvarez (Argentina/River Plate, Manchester City), Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund), Karim Benzema (Francia/ Real Madrid), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City), Erling Haaland (Noruega/Borussia Dortmund, Manchester City), Achraf Hakimi (Marruecos/PSG), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munic, Barcelona), Sadio Mané (Senegal/Liverpool, Bayern Munich), Kylian Mbappé (Francia/PSG), Lionel Messi (Argentina/PSG), Luka Modric (Croacia/Real Madrid), Neymar (Brasil/PSG), Mohamed Salah (Egipto/Liverpool) y Vinícius Júnior (Brasil/Real Madrid).

Premio The Best al Guardameta de la FIFA : Alisson Becker (Brasil/ Liverpool), Yassine Bounou (Marruecos/Sevilla), Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid), Ederson (Brasil/Manchester City), Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa).

Premio The Best al Entrenador de la FIFA : Carlo Ancelotti (Real Madrid), Didier Deschamps (Selección de Francia), Pep Guardiola (Manchester City), Walid Regragui (Selección de Marruecos) y Lionel Scaloni (Selección de Argentina).

Premio Puskás de la FIFA : Mario Balotelli (Adana Demirspor vs Göztepe Spor Kulübü, Turquía), Amandine Henry (Barcelona vs Olympique de Lyon, Champions League femenina), Théo Hernández (Milan vs Atalanta, Italia) Alou Kuol (Irak vs Australia, Copa Asiática Sub 23), Kylian Mbappé (Argentina vs, Francia, Qatar 2022), Francisco González Metilli (Central Córdoba vs Rosario Central, Argentina), Marcin Oleksy (Warta Poznań vs Stal Rzeszów, Polonia), Salma Paralluelo (Barcelona vs Villarreal, liga femenina de España), Dimitri Payet (Olympique de Marsella vs PAOK Thessaloniki, Europa League), Richarlison (Brasil vs Serbia, Qatar 2022) y Alessia Russo (Inglaterra vs Suecia, Eurocopa Femenina).