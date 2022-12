El paso de Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022 estuvo marcado por la polémica actuación del árbitro italiano Daniele Orsato, protagonista en las acciones que decretaron los dos primeros goles sobre Croacia y timbraron el boleto de la Albiceleste a la definición del título de la Copa del Mundo.

Desde los cinco continentes cayeron quejas por el penal sancionado al meta Dominik Livaković tras un choque frontal con Julián Álvarez, que Lionel Messi cambió por gol para la apertura de la cuenta. Pero el frío análisis de los expertos entrega otra óptica, como explica el profesor y ex réferi chileno Claudio Fuenzalida.

"Me pareció un penal clarísimo, ni siquiera para duda. Y el árbitro estuvo muy bien en haber esperado para sancionar. Si bien se dice que no hay mejor ventaja que el penal, como el balón iba hacia la portería, si entraba se iba con el gol y si no lo hacía, volvía atrás con el penal", explica el instructor de árbitros FIFA.

En el detalle fino, el profesor puntualizó que en la acción "el portero choca al delantero de Argentina. Y de hecho, lo derriba. Si se saca esa misma jugada del área, claramente es una infracción cobrable. Un jugador que derriba a otro. Incluso la regla habla de interferir en el juego activo con contacto físico", sentencia el experto.

Ante las dudas, Fuenzalida aclara que "el hecho de que Livakovic se haya interpuesto en la carrera del jugador, provoca un choque a propósito y lo hace caer. Es una infracción sancionable con tiro libre directo. Por lo demás, me pareció uno de los mejores arbitrajes que he visto en el Mundial", valora el especialista.

Al calificar la actuación del réferi italiano, Fuenzalida destaca especialmente la continuidad que Orsato le entregó al fútbol y revela un detalle especial para el gremio arbitral. "Dejó jugar y aplicó unas ventajas maravillosas", subraya.

"En la jerga arbitral, todo gol que sale de una ventaja se dice que es un gol de árbitro. Y aquí, en el segundo gol, de Álvarez, el árbitro aplica una ventaja espectacular en el centro del campo que a la postre terminó en gol", aplaude el experto del referato nacional.

