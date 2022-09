Manuel Pellegrini no tuvo fácil el mercado del fútbol europeo, que cerró oficialmente este 1 de septiembre. No sólo porque el Betis no cuenta con recursos para buscar refuerzos de jerarquía que significaran un paso adelante para el club, si no que también por la permanente posibilidad de que alguna de sus figuras deje el equipo.

Por eso, el entrenador chileno criticó la disposición que mantiene los libros de pases abiertos hasta la cuarta jornada de la temporada de liga. "La verdad es que me sorprende muchisimo. No entiendo por qué hay que esperar cuatro fechas de todas las ligas de Europa, cuando hay dos meses y tanto de vacaciones para poder armar las plantilla", cuestionó.

"Creo que solamente es una especulación para apretar a los clubes que están más necesitados económicamente. Uno debiera partir el año y esperar hasta la ventana de diciembre para hacer algunos cambios. Me parece una ventana positiva", puntualizó el Ingeniero, que debió luchar hasta última hora para contar con todos sus jugadores.

"No creo que le dé seriedad a la competencia el hecho de partir y saber que hasta la cuarta fecha puedes sacar dos o tres jugadores y que uno va a cambiar. Me parece una muy mala idea. Deberían ser los dos meses del verano y después las plantillas deben estar listas, un día antes de que comience el campeonato", sentenció el estratega andaluz.

El balance del mercado de Manuel Pellegrini



Después de una gran temporada, uno de los temores de Manuel Pellegrini era la partida de elementos importantes, sin contar con los recursos para la contratación de alguien de su mismo nivel. Al final, varios jugadores tuvieron que ajustar sus contratos para permitir la inscripción de otros elementos sin superar los márgenes del fair play financiero.

"Lo más importante es que se cerró la plantilla y pudimos mantener a todos los jugadores. Ellos ya tenían contrato, eran muy necesarios para el proyecto durante la temporada", reflexionó el míster, que tuvo que lidiar con los topes salariales para poder inscribir a todos los elementos del plantel.

"Hemos conformado la plantilla que creemos que necesitamos para hacer una buena temporada, sabiendo que es muy difícil, que hay equipos con condiciones económicas que les dan más posibilidades de buscar refuerzos en el mercado. Nosotros tratamos de mantener lo que queríamos y el año dirá cómo fue", advirtió el Ingeniero.

En el pormenor, el balance de altas y bajas es equilbrado para el Betis. "La situación financiera del club no permite acceder a mercados e ir a comprar jugadores. Desgraciadamente la situación es así, hay que saber valorizarla y mejorarla. Están todos los esfuerzos para intentar mantener una plantilla competitiva", clarificó el estratega nacional.

"Por supuesto que a mayor presupuesto, se pueden abarcar otras áreas y en ese momento el club no está capacitado para hacerlo. Así que dentro de nuestras limitaciones, creo que tenemos una muy buena plantilla. Estoy satisfecho porque se mantuvo la plantilla completa, es distinto si salen dos o tres jugadores importantes, porque económicamente no teníamos posibilidad de reemplazarlos con jugadores de su calidad", explicó el DT.

Por eso, Pellegrini queda conforme con la plantilla que tendrá. "Se mantuvo el plantel y no salió casi nadie, a excepción de Marc Bartra. Pero ya teníamos su reemplazo con Luiz Felipe. Cristián Tello, Joel y Diego Láinez también tenían su reemplazante con Luis Henrique o con Dani Martín, que volvió al plantel" valoró.

El Betis visitará este sábado a Real Madrid, en el reestreno de la cancha del estadio Santiago Bernabéu, y podrás seguir toda la previa, los antecedentes, el partido con relato minuto a minuto, las estadísticas, repercusiones y trastienda en Redgol.cl y todas sus plataformas digitales.