Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo recibe al Real Madrid este domingo 5 de marzo, desde las 17:00 horas, por la fecha 24 de La Liga de España. El arquero chileno asoma entre los titulares del ingeniero contra los merengues.

El Betis es quinto en la tabla con la esperanza de meterse en zona de Champions League, mientras el Real Madrid es segundo a la caza del puntero Barcelona. Pellegrini habló en la previa del duelo.

“Real Madrid va siempre a por todas, no es problema que haya perdido algún partido o no haya hecho algún gol. Es un equipo que sale siempre a ganar en todos lados, que tiene individualidades muy importantes y que juega muy bien al fútbol, así lo ha demostrado en todos los campeonatos en que participa”, dijo Pellegrini.

El DT agregó que “esto no quiere decir que nosotros también tengamos nuestras posibilidades de salir a ganar en la medida de que seamos el mismo equipo de siempre. No cambiamos, de acuerdo al rival sí tenemos algunas consideraciones especiales, pero vamos a enfrentarnos, sin lugar a dudas, al rival más difícil de La Liga”.

“Cada partido es distinto, en los anteriores en el Benito Villamarín, sobre todo el primero, hubo un par de situaciones un tanto controvertidas para perder. Yo le exijo a los jugadores salir a jugar mañana como jugamos ante cualquier equipo, sabiendo que los errores cuestan caros, que son jugadores que desequilibran por sí solos en gran parte de los partidos, pero vamos a jugar sin temor, vamos a salir a ganar desde el primer minuto. Si lo ganamos, fenomenal, y si no, que sea porque el Real Madrid fue superior a nosotros y no porque nosotros no jugamos a lo que somos capaces”, complementó el ingeniero chileno.

Los problemas del Betis

El equipo de los chilenos lamenta las bajas de Sergio Canales y Nabil Fekir: “lo más importante es que Nabil está bien, la operación salió según lo previsto y ahora hay que esperar a los plazos de su recuperación. Es un jugador muy importante”, expuso Pellegrini.

El entrenador nacional del Betis sentencia que “Sergio está en recuperación, está cada vez mejor, no está citado para el Real Madrid, vamos a ver si llega al jueves y dependerá de la evolución que haga durante la semana pero ya está prácticamente recuperado”.