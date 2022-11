Este miércoles la selección de España dirigida por Luis Enrique fue una aplanadora y debutó en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con aplastante goleada por 7-0 frente a Costa Rica en Doha.

En paralelo y en medio de la intertemporada del Real Betis por el parón de La Liga española, Manuel Pellegrini acudió a una universidad nacional para ser condecorado por el Colegio de Entrenadores. Ahí fue donde el ingeniero se refirió a la nueva faceta de Luis Enrique, que transmite por Twitch desde la concentración de la selección ibérica.

“Es una relación complicada siendo seleccionador nacional, tiene mucha gente en contra por sus decisiones”, dijo Manuel Pellgrini sobre el DT influencer, Luis Enrique.

Pellegrini agregó tajante que “se verá expuesto en redes sociales, donde está de moda discutir, pero él habrá tenido sus razones. Personalmente creo que va a traer más problemas que beneficios”.

Respecto a las sorpresivas derrotas de Argentina contra Arabia Saudita y de Alemania ante Japón, el entrenador chileno sostuvo que “no he visto mucho de la Copa del Mundo. Eso explica por qué el fútbol es el deporte más popular del mundo, porque tiene situaciones inesperadas”.

Pellegrini sentenció que “está empezando esto, a la final seguramente van a llegar más favoritos que sorpresas, pero le hace muy bien a la actividad todos estos resultados. No necesito nombrar a las candidatas, puede pasar cualquier cosa. Uno tiende a mencionar a Brasil, Argentina, Francia o Inglaterra, pero el fútbol te da muchas sorpresas”.

Cabe recordar que a través de su mismo canal de Twitch, Luis Enrique manifestó hace unos días que “"el equipo que más me gusta ver es el Valencia de Gattusso. También me gusta ver al Betis, aunque ya sé que sus aficionados están enfadados conmigo porque no he convocado a nadie”.

