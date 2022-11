Una de las grandes novedades del Mundial de Qatar 2022 es lo que está experimentando Luis Enrique, entrenador de España, que en su canal de Twitch hace de streamer respondiendo preguntas de todo tipo. De hecho, en su segunda intervención que realizó hoy, sorprendió asegurando que el alcohol no lo tiene suprimido para sus jugadores.

"Mi alimentación es sana y no hago dieta. Por supuesto que tomamos una cerveza. Los jugadores pueden tomar una copa de vino. Normalidad. No se trata de poner normas ridículas. Prefiero una cerveza a una Coca-Cola", comentó con mucha naturalidad el entrenador de los españoles.

También habló cómo lleva el tema de los celulares. ""Nosotros desde que llegamos el móvil está permitido en muchas de las situaciones, pero en la comida no se utiliza. En el resto normalidad. Antes del partido pueden ir con el móvil. Me parece una herramienta que hay que controlar", comentó el estratega streamer.

También habló de los elementos de seguridad que se han visto en Qatar. "Hay seguridad como si esto fuera la ONU. Es imposible que alguien entre aquí si no está acreditado", le indicó a los fanáticos que seguían sus declaraciones.

Sobre fútbol, dijo que miró un rato el partido entre Ecuador y Qatar. "He visto un poquito del inicio, vi a Ecuador convencido y con experiencia. Qatar lleva mucho presión por ser anfitriona", comenzó señalando.

Luego contó que "es una selección que lleva concentrada cinco meses. No creo que sea lo mejor para un Mundial. Al español Félix (el entrenador de Qatar) le deseo lo mejor, es español, catalán. Tiene mucha presión acumulada. Y si no, fijarse en España en 1982 con el Mundial que hicimos".

Además se refirió a que se deleita muchas veces viendo al Betis de Pellegrini. "El equipo que más me gusta ver es el Valencia de Gattusso. También me gusta ver al Betis, aunque ya sé que sus aficionados están enfadados conmigo porque no he convocado a nadie", manifestó.

Finalmente confesó que tiene la intención de convertirse en escritor. "Me han ofrecido escribir un libro. Podría hacerlo sobre mi vida como jugador, como entrenador. Me considero joven y quiero dar mucha guerra", indicó Luis Enrique.