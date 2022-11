Luis Enrique debuta en Twitch desde Qatar: "Si España no gana el Mundial, que gane Argentina"

La selección española ya está en Qatar. El combinado europeo arribó este viernes a Doha para iniciar su camino en el Mundial, el que comenzará con el debut de este miércoles 23 de noviembre ante Costa Rica y tendrá una cobertura más que especial.

Luis Enrique había anunciado que transmitiría por Twitch las novedades de su combinado en la Copa del Mundo. Y ya cumplió: horas después de arribar a suelo qatarí, el DT de España hizo su primera transmisión en vivo, donde explicó que bajó a José Luis Gayà porque significaba "tomar muchos riesgos" y habló de varios otros temas.

Su prier stream superó los 150 mil espectadores y el DT explicó que la idea de transmitir "surgió viendo a mi hijo pasar horas enganchado a los streamers, se nos ocurrió hacer este stream desde el Mundial para conocer las inquietudes de la selección".

Además, el DT que ya avisó que transmitirá todos los días desde Qatar se refirió a los favoritos para la cita planetaria"Brasil y Argentina son los favoritos que todo el mundo tiene en mente. Francia y Alemania, por supuesto. Además, España y Países Bajos como sorpresa", comentó.

Si la selección española se queda con la Copa del Mundo, aseguró que "me pinto el pelo, me pongo un piercing y hago el streaming con el troncho". Y si no gana, reveló que le gustaría que la Albiceleste sea campeón del mundo. "Sería injusto que Messi se retire sin un Mundial", argumentó.

Sobre el estreno mundialista, el estratega comentó que "queremos que llegue ya, aún sabiendo la sobrexcitación y las complicaciones que históricamente nos han producido. Costa Rica es una selección que sabe muy bien a lo que juega y será muy difícil sobre todo teniendo en cuenta que es el debut".