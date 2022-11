El Real Betis de Manuel Pellegrini y Claudio Bravo (el arquero está en Europa con la sección chilena) dio por terminada su gira de amistosos en Sudamérica con derrota por 1-0 frente a Colo Colo. Antes, los sevillanos cayeron goleados 5-0 ante el mismo Cacique y 4-0 frente a River Plate.

Tras el duelo de este sábado, Manuel Pellegrini manifestó que “el balance de los resultados por supuesto que es muy malo: tres derrotas con una mejoría hoy día en cuanto a intensidad y actitud. Son amistosos y no fueron muy positivos, pero también dimos minutos para ver a jugadores jóvenes que están empezando. Son amistosos”.

“Vinimos a jugar en un tono demasiado amistoso, creo que es normal después de haber tenido tanta tensión tanto en la Europa League como en La Liga española. Seguramente con varias ausencias seguramente se produjo un relajo que desgraciadamente no dejó al público de acá ver al Real Betis que uno ve todas las semanas”, explicó el técnico chileno de los españoles.

Respecto a su visita a país, Pellegrini reveló que se sintió “muy bien, solamente he recibido muestras de cariño de la gente en la calle y en todos lados. Fue un agrado venir aunque veníamos por una cuestión deportiva y no nos fue bien, pero es grande el cariño que me demuestra la gente”.

El arbitraje de la revancha

Por otro lado, el DT del Betis fue consultado en el Sausalito por el arbitraje de Piero Maza, quien lo expulsó en el segundo tiempo tras un incidente entre los jugadores en el terreno de juego y los reclamos del técnico.

“Bien… creo que tuvo un descriterio muy grande que desniveló el partido, pero en términos generales no tengo mayores quejas. Lo que pasa es que en el gol hay un fuerte pisotón a Juan Miranda y lo tira tres metros fuera del campo. El jugador de Colo Colo está esperando que se pare como es un duelo amistoso, el árbitro apura el saque y nos viene el gol con un jugador menos”, dijo.

Añadió que “después viene el incidente en que expulsan a Fekir que no tenía nada que ver, entonces fui a decirle que desgraciadamente había desnivelado el partido por falta de criterio. Por Fair-Play hay que esperar que el jugador al menos se pare. Pero ya no le doy mayor importancia”.

Sobre el Mundial y los candidatos a campeón, Manuel Pellegirni sentenció que “está empezando, hay selecciones muy potentes como Francia, Brasil, Argentina o España. En los partidos todo puede pasar”.