Manchester United vs Rayo Vallecano | Horario, cuándo juegan y dónde ver a Cristiano Ronaldo en su regreso

Llegó el momento y pese a un montón de rumores o informaciones que surgieron sobre su futuro, Cristiano Ronaldo ya está de regreso en la pretemporada de Manchester United y jugará el último amistoso ante Rayo Vallecano previo al inicio de la Premier League.

Bayern, Chelsea, Atlético de Madrid y más aparecieron en el horizonte de CR7, aquejado por no poder jugar Champions con los Diablos Rojos este año en una bajísima temporada anterior donde el luso fue de los pocos con rendimiento positivo.

Per tras no encontrar equipo, Cristiano anunció su regreso al Manchester y fue confirmado por el mismo entrenador Erik ten Hag para estar en este encuentro con el Rayo en Old Trafford.

Por ahora, el portugués se queda en el Teatro de los Sueños y deberá entrar en un innovador esquema que prepara el técnico ex Ajax, que ha hecho noticia por refuerzos como Lisandro Martínez, Christian Eriksen y Tyrell Malacia del Feyenoord. Además, aún suenan jugadores como Frenkie De Jong.

Se espera que Cristiano Ronaldo juegue algunos minutos en este partido y esté listo para el debut en Premier con Brighton la próxima semana. Claro que jugarán varios suplentes luego de que este sábado jugaran un amistoso con Atlético Madrid.

¿Cuándo y a qué hora juega Manchester United vs Rayo Vallecano?

Manchester United con Cristiano Ronaldo juegan con Rayo Vallecano este domingo 1 de julio a las 11:00 horas de Chile en Old Trafford.

¿Dónde ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo con Manchester United vs Rayo Vallecano?

El partido entre Manchester United vs Rayo Vallecano solo podrá verse en vivo por MUTV, pero podrás seguir el minuto a minuto y los goles aquí en RedGol.