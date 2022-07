Cristiano Ronaldo tiene un incierto futuro junto al Manchester United. El delantero portugués tiene un año más de contrato junto a los Red Devils, pero se presentó tres semanas tarde a la pretemporada y la prensa inglesa ya reportó que busca salir para jugar Champions League.

Frente a eso, una de las opciones que salió fue la del Atlético de Madrid. Pero la afición no tardó en demostrar su descontento ante su posible llegada. Una organización internacional de hinchas escribió una carta en que manifestaban que Ronaldo es la "antítesis" de los valores del club y que rechazaban un eventual fichaje.

El enfado por una posible llegada de CR7 no quedó ahí: mientras el Atlético disputaba su primer partido de pretemporada, un grupo de aficionados desplegó un lienzo con el mensaje "CR7 not welcome (CR7 no eres bienvenido)".

La imagen se difundió en redes sociales y llegó hasta el mismo protagonista. Ronaldo se topó con la imagen en Instagram y contestó. No necesitó palabras para reaccionar: solo se rió ante la reacción de la hinchada.

Con todo, el futuro de CR7 está en el aire. Bayern Munich y Chelsea ya cerraron la puerta a un posible fichaje, por lo que ahora Ronaldo espera por una buena oferta que lo pueda sacar del Manchester City y así cumplir sus deseos de no perderse la Champions League.