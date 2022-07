Atlético de Madrid comenzó su preparación en esta pretemporada con un partido amistoso ante Numancia en el que se impusieron con marcador de 4-0 en una muy sólida presentación con la que los de Diego Simeone ponen en marcha esta etapa de la mejor manera gracias a un goleada contundente.

Sin embargo, algo bastante llamativo ocurrió en las gradas donde se ubicaron los aficionados del cuadro colchonero pues fueron contundentes con respecto a una de las informaciones que circulan alrededor de su equipo al demostrar su contundente rechazo a la posibilidad de fichar a Cristiano Ronaldo.

Detrás de uno de los arcos pusieron una pancarta en la que se podía leer "CR7 not welcome (CR7 no eres bienvenido)", en una clara señal de estar en contra de una hipotética incorporación de portugués a los rojiblancos por su pasado en el Real Madrid además de un historial de rivalidad con su club.

Según diversos medios de comunicación, los de la capital española es uno de los posibles destinos que tiene el lusitano quien sigue buscando opciones para su futuro inmediato esta temporada pues no quiere mantenerse en Manchester United que no jugará en la siguiente Champions League.

Entre tanto, Atlético de Madrid se impuso gracias a los tantos de Thomas Lemar, Ángel Correa, Geoffrey Kondogbia y Matheus Cunha. También pasó algo demasiado curioso pues el portero juvenil Antonio Gomis ingresó como cambio pero como jugador de campo ante molestias físicas de Mario Hermoso, por lo que el Cholo decidió no arriesgar, llevándose los aplausos de sus hinchas.