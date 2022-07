El Manchester United cuenta las horas para el duelo amistoso de este sábado contra Aston Villa en medio de la pretemporada del fútbol europeo, aún sin saber qué pasará con Cristiano Ronaldo. El astro luso tiene contrato hasta fines de junio de 2023, pero se ha ausentado hasta ahora de los trabajos.

Cristiano argumentó motivos personales para ausentarse de la pretemporada en medio de rumores de mercado que incluyen un posible fichaje por el Atlético Madrid. Hasta ahora no aparece.

“Aún no sabemos dónde está Cristiano, pero intentaremos integrarlo en el equipo”, manifestó Erik ten Hag, el entrenador del Manchester United, consultado por la situación de CR7.

Ten Hag agregó que “la situación es la misma que la semana pasada. Quizá preocupado no sea la palabra correcta. Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Y me centraré en eso. No puedo esperar a ver si Ronaldo viene, pero si lo hace, lo integraremos en el equipo”.

De esta forma, el DT de los Red Devils reconoce que, dadas las condiciones actuales, más una posible salida de Ronaldo, “necesitamos más opciones en la ofensiva. Creo que es vital si quieres tener éxito, la temporada es muy larga, pero también tenemos tiempo para completar esa parte”.

Tras el duelo contra Aston Villa, el United tendrá nuevos amistosos frente al Atlético Madrid y el Rayo Vallecano. El debut en la Premier League está pactado para el 7 de agosto como locales contra Brighton & Hove Albion.