El entrenador holandés del Manchester United, Erik Ten Hag, reconoció que no sabe cuándo volverá Cristiano Ronaldo al equipo. Asimismo, descartó que sea tranferido.

Ten Hag reacciona al interés del Atlético en Cristiano Ronaldo y reconoce que no sabe cuándo volverá

El Manchester United sigue con su gira de pretemporada por Tailandia y Australia, pero su gran estrella, Cristiano Ronaldo, aún no aparece.

Erik Ten Hag, técnico de los diablos rojos, está contento con sus nuevos fichajes (Lisandro Martínez, Eriksen y Malacia), pero se ha mostrado inquieto con la situación del portugués.

Según la prensa inglesa, Cristiano pidió salir del club, pues a sus 37 años quiere seguir compitiendo en Champions League, donde tiene récord de goles.

El Bayern no lo quiso, pero en los últimos días el Atlético de Madrid se ha mostrado interesado en integrarlo a su equipo para intentar ganar títulos en la próxima temporada.

Ten Hag no quiere dejarlo salir y dice que cuenta con él. En diálogo con ESPN señaló: "Cristiano Ronaldo no está en venta. He planificado la próxima temporada contando con él y tengo ganas de empezar a trabajar juntos. Además, el club tiene una opción de ampliar una temporada más su contrato".

Eso sí, reconoció que aún no sabe cuándo se va a integrar el atacante luso, quien según la información oficial del club no ha vuelto debido a asuntos familiares.

"Todo está igual, nada nuevo", dijo el holandés consultado por si tiene alguna novedad sobre el regreso del futbolista.

El Manchester United viene de golear al Liverpool por 4-0 y al Melbourne Victory por 4-1 en duelos amistosos de pretemporada. Este martes se mide con el Crystal Palace en Melbourne.