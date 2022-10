¿Cuándo juega Manchester United vs Newcastle? Los Red Devils quiere pelear arriba

El fútbol no se detiene en la Premier League de Inglaterra y, en el marco de la undécima fecha, el Manchester United tendrá una nueva oportunidad de acercarse a los líderes cuando reciba en Old Trafford al Newcastle United buscando seguir sumando de a tres para no ceder más terreno en la parte alta de la clasificación.

¿Cuándo juegan Manchester United vs Newcastle?

Los dirigidos por Erik ten Hag tendrán su próximo desafío recibiendo al Newcastle este domingo 16 de octubre a las 10:00 horas de Chile en Old Trafford, en Inglaterra.

¿Dónde se transmite en vivo por TV o Streaming la Premier League?

El encuentro será transmitido por Streaming en vivo a través de Star+.

¿Cómo llegan los equipos a la undécima jornada del fútbol inglés?

Los Red Devils llegan encendidos a este duelo tras volver a los triunfos en la fecha anterior del fútbol inglés, cuando se impuso por 2 a 1 al Everton de Frank Lampard con anotaciones de Antony y Cristiano Ronaldo, que no se cansa de romper récords y ahora ostenta la increíble cifra de 700 goles a nivel de clubes en su carrera.

Actualmente, el United se posiciona quinto en la tabla de posiciones con 15 puntos y una cosecha de cinco victorias y dos tropiezos en Inglaterra, mientras que por la UEFA Europa League, sumó su tercer triunfo consecutivo a mitad de semana cuando superó agónicamente al Omonia con un tanto de McTominay en el 93'. Con este resultado se mantiene segundo del Grupo E a tres unidades de la Real Sociedad.

Las Magpies, por su parte, son sextos con una unidad menos que el Manchester United y vienen con un invicto de cinco duelos. La jornada pasada, aplastó al Brentford 5 a 1 con un doblete de Guimarães y goles de Almirón y Murphy, además de uno en contra de Pinnock.

Así marcha la tabla de posiciones en la Premier League: