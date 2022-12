Luis Enrique se hace el loco: "¿Estuvimos eliminados? Si me enteraba me da un infarto"

La selección española sufrió para meterse en los octavos de final de Qatar 2022 con derrota por 2-1 ante Japón por la última fecha del Grupo E. Los ibéricos clasifican segundos en la tabla, superando sólo por diferencia de goles a la eliminada Alemania. Incluso por algunos minutos el equipo dirigido por Luis Enrique estuvo fuera de la próxima fase debido al triunfo parcial de Costa Rica que los germanos lograron dar vuelta.

Tras el duelo, el DT de España tuvo una curiosa respuesta: “¿cómo? ¿Que hemos estado eliminados por un momento? No lo sabía porque estaba centrado en mi partido, yo no especulaba. Si me hubiese enterado me da un infarto”, manifestó Luis Enrique.

Sobre el duelo ante los nipones sostuvo que “una competición como esta implica esto. Cuando un equipo no tiene nada que perder se va al ataque, nosotros intentamos tener el balón, pero no es fácil gestionarlo. Vamos a buscar soluciones a estas situaciones que se van a volver a repetir. Siempre es difícil de superar a un equipo cuando te atacan con cinco o seis delanteros a la desesperada”.

Otro punto tratado por Luis Enrique fue el polémico gol japonés del 2-1 final, que fue validado por el VAR cuando los españoles alegaban que el balón había salido del terreno de juego al momento de la habilitación.

“Yo he visto una foto que debe estar trucada, no puede ser que esa foto sea real. Tiene que estar manipulada", dijo el entrenador ibérico dando a entender que a su jucio lo que vio correspondía a un saque de fondo.

España entre comillas deja elimina a Alemania y evita el lado del cuadro por el que van Brasil y Argentina. En la ronda de los 16 mejores de Qatar 2022 los ibéricos enfrentarán a Marruecos.

“Nos tenemos que recuperar emocionalmente. Jugamos contra la revelación del Mundial, hay que prepararse al máximo, porque quedarán 16 equipos y hay que mejorar. Va a ser muy difícil”, sentenció Luis Enrique.

