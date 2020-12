Van Gaal, opción a la banca de la Roja: "Todos saben que Guardiola está enfadado conmigo porque lo desafié"

Días atrás se supo que el neerlandés Louis van Gaal es una de las opciones para asumir la dirección técnica de la selección chilena en reemplazado de Reinaldo Rueda, que está desde el viernes en Colombia, de vacaciones, y con la terea de firmar un nuevo contrato que lo vincule de regreso al representativo de su país.

Van Gaal “se ofreció” a la Roja. De hecho, desde la misma ANFP confirmaron que el currículum del entrenador llegó a las oficinas de Quilín. Mientras, el ex entrenador del Barcelona, Holanda, Bayern Múnich y Manchester United se dio tiempo para hablar de su relación con Josep Guardiola.

“Todo el mundo conoce mi relación con Pep Guardiola, que está enfadado conmigo porque lo desafié en mi último libro”, dijo Louis van Gaal en declaraciones al diario The Mirror.

Por otro lado tuvo críticas para el desempeño del Manchester United, precisamente contra el City de Guardiola en el clásico del pasado 12 de diciembre. ¿El futuro de Ole Gunnar Solskjaer en el banco? Van Gaal tiene un pálpito: “es un ex jugador, por lo que no lo despedirán tan rápido como a cualquier otro”, manifestó el ex mediocampista del Ajax.

Agregó que “todo lo que hizo el United fue defender con diez hombres. En el derbi, el United jugó como si fueran servidores del Manchester City. Honestamente, el United sólo estaba defendiendo y esperando poder hacer algo de contragolpe”.

“El United solo defiende y pone a un par de jugadores al frente que pueden correr 100 metros en 9 segundos. ¿Eso es un récord mundial?”, complementó.

“Manchester United no despedirá a un entrenador durante la temporada, especialmente a Solskjaer. A mí esperaron para despedirme hasta el final de la temporada y podría pasarle a él también”, sentencia.