Jamie Carragher reveló que Lio Messi no tomó bien las críticas tras su decisión de dejar el Barcelona para emigar a Paris Saint-Germain.

Lionel Messi estalla y trata de "burro" a ex Liverpool por criticar su fichaje en PSG

Lionel Messi no tomó del todo bien las opiniones de quienes criticaron su fichaje en Paris Saint-Germain, y así se lo hizo saber al ex jugador de Liverpool y hoy comentarista de televisión, Jamier Carragher, a quien insultó por redes sociales.

El pasado 5 de agosto La Pulga sorprendió al mundo anunciando que no seguiría en el club de su vida, Barcelona, debido a los alegatos del club en torno a la imposibilidad de renovarle por sus exigencias salariales.

Cinco días después PSG anunció el bombástico arribo del argentino a la Ligue 1 de Francia, en una decisión que no cayó bien en parte de la opinión especializada.

Jamier Carragher, actual comentarista de Sky Sports, fue uno de los más críticos de la decisión de Messi, y en las últimas horas, a casi seis meses del arribo de Lio a la escuadra capitalina, reveló una desconocida rabieta del goleador.

Ayer, en medio de la transmisión del duelo entre Watford y Norwich, de la nada Gary Neville le lanzó el dardo al ex Liverpool y dio inicio a la conversación. “Messi no está contento contigo, ¿verdad?”.

“No, (Messi) no está feliz conmigo para nada. Tuve un pequeño ‘pop’ con (Cristiano) Ronaldo al empezar la temporada, no creo que haya sido un gran fichaje del Manchester United, y di el ejemplo de Messi, no creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG", contó.

Carragher confesó que tras aquella crítica "recibí un mensaje privado en Instagram de él mismo (Lionel Messi). No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro”, comentó Carragher.

Tras revelar el hasta ahora desconocido cruce con el campeón de la Copa América, el otrora defensor de los Reds aprovechó de mandarle otro mensaje, demostrándole admiración pero al mismo tiempo vapuleando su presente.

"Lionel (Messi) te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos y comparado contigo yo era un burro, lo acepto. Pero no entras en mi equipo ideal, no estás jugando lo suficientemente bien. Aunque ganaste la Copa América, no es suficiente para dejar afuera a mi amigo Mo Salah”, cerró.