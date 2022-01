Jordi Alba , ex campeón de Europa a nivel de clubes y selección, ya no cuenta con el respaldo del mejor jugador del mundo y en Barcelona se han destapado todas sus debilidades. La partida de Lionel Messi al PSG fue una sentencia sobre el lateral izquierdo , que cumple su décima temporada en el elenco azulgrana.

Las cosas no están bien para Jordi Alba. El lateral izquierdo español del Barcelona pasa por el peor momento de su carrera, que coincide con la partida de Lionel Messi del cuadro azulgrana. Es que La Pulga sacaba lo mejor del zurdo, y hoy ha quedado huérfano.

Pero una cosa es que no cuente con el mejor jugador del mundo a su lado, y otra que prácticamente se haya olvidado de jugar, como quedó en evidencia en el choque que determinó la eliminación del Barça de la Copa del Rey, ante Athletic de Bilbao.

Los números no mienten. Jordi Alba fue el que más balones perdió (33) y el que dio más pases malos (23). "Su calidad sigue ahí, pero los años no perdonan y el físico no le da para cerrar bien ese carril cuando le toca bailar con alguien rápido", dijo el diario Marca.

Los hermanos Williams no tuvieron compasión y lo encararon una y mil veces, con saldo positivo. Falló en la marca de Nico en el 2-1 y luego regaló la mano señalada como penal para la rúbrica al marcador del cuadro vasco.

Pero lo peor fue cuando trató de patear un tiro libre desde el perfil que solía aprovechar Messi y tropezó. Ahí se desató el festín en redes sociales contra el ex campeón continental en la Euro con España y la Champions League con el Barça.

Jordi Alba renovó su contrato en 2019 hasta 2024, y hoy se están pegando puñaladas. Los hinchas incluso piden postergar cualquier otra necesidad e ir por el fichaje de José Luis Gayá, por el que el Valencia pide unos 40 millones de euros.

Frente a esto, el lateral de 32 años fue todo autocrítica en el pospartido. "Tenemos que atacar mejor, tener más posesión y evitar las transiciones en contra que nos hacen mucho daño. La actitud fue buena y es una pena que se escape esta oportunidad. Tenemos que recapacitar, yo el primero, y a seguir".

Incluso, el zurdo asume la posibilidad de que Xavi lo relegue a la banca cuando reconoce que "está siendo un año muy difícil, a nivel individual y a nivel colectivo. Los que llevamos más tiempo tenemos que tirar del carro, ya sea dentro o fuera del campo, y animar a los jóvenes que al final son los que a les quedan más años".

En la plantilla hoy parece no existir un relevo de primera línea, solamente el juvenil Alex Balde, que milita en el Barcelona B. La otra opción es poner un derecho sobre la banda izquierda, y ahí se agregan Dani Alves, Sergiño Dest y el lesionado Moussa Wagué.

Aunque lo cierto es que hoy al Barcelona sólo le queda un torneo en juego, la Europa League, donde espera un dificilísimo Napoli en dieciseisavos de final. En el resto, marcha a 17 puntos del líder en La Liga (Real Madrid) y ya fue eliminado en Champions, Copa y Supercopa.