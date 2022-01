El ex ícono de Liverpool, Jamie Carragher, dejó la grande tras responder una encuesta y declarar su preferencia por el otrora AC Milan, Gennaro Gattuso, por encima del King Arturo Vidal.

La leyenda viviente del Liverpool, Jamie Carragher, se echó a medio Chile encima luego de revelar su preferencia por el ex AC Milan, Gennaro Gattuso, por sobre el histórico de la selección chilena, Arturo Vidal.

El otrora red y hoy flamante comentarista y analista de fútbol en televisión arrancó su día tranquilo en redes sociales, respondiendo una inocente encuesta iniciada por el usuario MenWhoLived3ce.

El tuitero comparó a grandes jugadores del pasado con otros del presente, partiendo con enfrentar a Lionel Messi vs Diego Armando Maradona, Cristiano Ronaldo vs el Fenómeno y Neymar ante Ronaldino Gaúcho.

Todo bien hasta que llegó el turno de elegir entre Genaro Gattuso vs Arturo Vidal, instancia donde Carragher no dudó y publicó su preferencia twitteando el nombre del otrora ícono del AC Milan.

Los insultos no tardaron en caerle como lluvia al ex Liverpool. "Viejo ******* fracasado en un equipo de mi*rda y pecho frío, no le ganaste a nadie saco ***!!!", fue lo más suave que le escribieron.

"Eres un tonto", "el que no sabe de fútbol" y "Mama mia , entre más viejo... más neuronas se le quema a ese pastero", fueron otros de los cariñitos que recibió Carragher.

Como era de esperarse el jugador retirado no respondió a los amorosos mensajes recibidos, pero seguramente ahora lo pensará dos veces antes de hacer enojar nuevamente al ejército del Rey Arturo.

¿A quién prefieren ustedes, Redgoleros?