Un sinfín de reacciones ha traído el escandaloso castigo que recibió Arturo Vidal, ya que después de ser expulsado por una violenta patada sin intención en el partido entre la selección chilena y Ecuador le dieron un duro castigo de tres fechas, por lo que se perderá la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Situación ante la cual varias personalidades del mundo del fútbol han sacado la voz, como el caso del propio Gary Medel, que en una transmisión de Twitch no tuvo problemas para tratar de "sinvergüenzas" a los responsables del castigo. Y ahora fue el turno de Fabián Estay, que también dejó en claro que no tiene lógica la sanción.

El otrora mediocampista, que pertenece al selecto grupo de futbolistas que jugaron en Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, conversó con RedGol y apuntó que “la verdad es que se le cargó la mano a Arturo, lamentablemente. Pero bueno, quien sabe si a lo mejor el árbitro puso en el informe que le habló con malas palabras", explicó.

"Quizás eso implicó un partido más, realmente no lo sé, pero quiero pensar eso", continuó advirtiendo Estay antes de comparar la jugada del King con una muy similar de un brasileño.

Esto porque el ex seleccionado nacional acusó que "porque si es por la misma patada que pegó Gabriel Jesús, fueron dos partidos, y no veo por qué a Arturo se le dio un partido más. Entonces hay que buscar una explicación”.

Pero eso no fue todo, ya que el actual comentarista deportivo radicado en México reconoció que desde la ANFP no pueden quedarse de brazos cruzados, y exigió que apelen a la sanción para así poder contar con él al menos para los dos duelos finales ante Brasil y Uruguay, donde seguramente se definirá si Chile irá o no a Qatar.

Por eso, para finalizar el ex jugador de 53 años aseguró que “hay que apelar, si Arturo salió e insultó al árbitro bueno, a lo mejor no es manera de hacer una salida, pero esperemos que se pueda apelar y que sean dos partidos. Y así poder contar con él para los dos partidos finales”.