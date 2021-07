Gattuso reconoce que Tottenham no lo contrató por sus dichos machistas: "No me dejaron defenderme"

Gennaro Gattuso estuvo muy cerca de dirigir al Tottenham, pero una campaña de los hinchas Spurs por sus dichos del pasado le podrían haber jugado en contra.

El italiano estaba listo en el equipo de la Premier League, luego de entrenar a la Fiorentina sólo por 23 días, pero el hashtag "#NotoGattuso" afectó en la decisión de la dirigencia, según marca The Athletic.

Los aficionados condenaron frase como: "No termino de ver mujeres en el fútbol, no me gusta decirlo, pero es así", o "El matrimonio en la iglesia debería ser entre un hombre y una mujer, incluso si estamos en 2008 y cada uno pueda hacer lo que prefiera. Creo en la institución de la familia desde que soy un niño y para alguien que cree en su religión, esto (matrimonio entre personas del mismo sexo) es muy extraño".

Semanas después de caerse su contratación, el campeón del mundo en 2006 lamentó la situación y se defendió de los juicios: "Me hicieron pasar por lo que no soy, es una decepción enorme. No pude ni defenderme y explicar que no soy lo que contaban de mí en las redes sociales. Eso me ha dolido más que cualquier derrota, tuve que aceptarlo sin más. Internet es muy peligroso".

La campaña en contra de Gattuso

"Hay maldades que vienen de Facebook y Twitter, donde se puede reforzar cualquier falsedad. Yo no tengo ninguna cuenta en estas redes sociales y no quiero tenerlas. No quiero tener un sitio público para que la gente me insulte. No entiendo por qué, si abro una botella de vino, debería sacar una foto para que otros se enteren. ¡Son cosas mías!", añadió.

Finalmente, sobre su rápida salida de la Fiorentina, afirmó: "Mejor dejarlo pasar, ya hablamos demasiado de eso. Es inútil añadir más cosas, es una historia acabada".