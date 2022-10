El astro argentino Lionel Messi tuvo que ser reemplazado en el empate del Paris Saint-Germain ante Benfica por molestias físicas y las alarmas se encendieron con todo en Argentina. A poco del Mundial de Qatar 2022, el rosarino debe cuidarse y así también lo entiende el cuadro parisino, por lo que no estará en el próximo partido.

Se encienden alarmas en Argentina: Lionel Messi no estará en el próximo partido del PSG por problemas físicos

Paris Saint-Germain tuvo una dura visita al Benfica por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Ninguna de sus estrellas pudo hacer que se llevaran la victoria y terminaron empatando 1-1, pero el resultado pasó a segundo plano cuando Lionel Messi abandonó el campo con molestias físicas.

El astro argentino se retiró en el minuto 81 de partido en el Estadio da Luz para dar ingreso a Pablo Sarabia, pero su camino al banco de suplentes, su cara cuando se sentó y la veloz intervención del cuerpo médico parisino encendieron las alarmas. Las cuales, obviamente, llegaron hasta Argentina.

44 días quedan para que el Mundial de Qatar 2022 de su puntapié inicial y la selección argentina es candidata a pelear el título. Todos los trasandinos esperan ilusionados poder ver al rosarino de 35 años alzar el trofeo en el que él mismo ya reconoció que será su última Copa del Mundo, pero las dolencias preocupan.

Un problema en el muslo dejará a Lio Messi fuera del próximo partido del PSG, ante Reims este sábado 8 de octubre desde las 16:00 horas por la fecha 10 de la Ligue 1, pero es solo precaución.

Messi no estará en el próximo duelo del PSG y se mantiene en observación, aunque de momento no tendría nada grave y según reportes de la prensa europa sus últimos exámenes son alentadores. Pero es mejor prevenir que lamentar, por lo que no verá acción. Algo que también podría pasarle a Kylian Mbappé.

El delantero francés ha mejorado de la anginas que lo afecta, y este viernes vio un poco de acción en el gimnasio, y también es duda para el partido ante Reims. Nuno Mendes será baja sí o sí, el lateral izquierdo portugués tiene problemas en los isquiotibiales y no estará disponible por las próximas tres semanas.

Así, la enfermería del PSG de seguro tendrá mucho trabajo en los próximos días, pero todos los esfuerzos se pondrán en que Lionel Messi se recupere de la mejor manera posible y pueda estar disponible para Argentina.