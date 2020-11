Quique Setién rompe el silencio y critica duramente a Lionel Messi: "Es difícil de gestionar"

Luego de su traumático paso por el Barcelona, Quique Setién rompió el silencio en entrevista concedida a El País, donde dentro de varias aseveraciones, destaca la crítica al cerebro culé, Lionel Messi.

Según el estratega, el argentino es difícil de manejar y apunta de alguna manera a que fue una de las causas de la debacle del cuadro azulgrana.

"Messi es difícil de gestionar, pero quién soy yo para cambiarlo", afirmó.

Y no se quedó ahí, porque agregó que "hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Algo inherente a muchos deportistas. Ves que cosas que no te esperas”.

"Messi es el mejor de todos"

En todo caso Setién hace una diferencia entre el Messi pupilo y Messi futbolista, al que considera el mejor de todos.

"Creo que Messi es el mejor de todos los tiempos. Ha habido otros grandísimos jugadores que han sido buenísimos, pero la continuidad que ha tenido este muchacho a lo largo de los años no la ha tenido nadie”, puntualizó.

Para el final, el entrenador hace un análisis de la personalidad del argentino.

"Es muy reservado pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Después de marcharme lo que sí tengo claro es que en determinados momentos tenía que haber tomado otras decisiones, pero hay algo que está por encima de ti: el club. Y está por encima del presidente, del jugador, del entrenador", cerró.