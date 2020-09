Más problemas para Barcelona: Quique Setién anuncia acciones legales contra el club tras su despido "sin liquidación alguna"

Cuando los problemas comenzaban a irse del FC Barcelona, un nuevo lío aparece en la dirigencia del club. Este jueves, el ex entrenador del Primer Equipo, Quique Setién, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que anuncia acciones legales contra el Barça después de que el club no le comunicara hasta ayer 16 de septiembre su despido "sin liquidación alguna" y que el resto del cuerpo técnico, incluido Eder Sarabia, sería reubicado en el club.

El pasado 26 de agosto, los abogados de Setién enviaron al Barça un burofax solicitando la resolución de su despido. Sin embargo, ante el silencio del club y su tardía respuesta, el entrenador cántabro, junto con su staff, decidieron llevar el asunto a la justicia.

"No fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después), cuando me han remitido, por primera vez, la comunicación escrita de dicho despido (sin liquidación alguna)", recalcó el ex entrenador del Betis, revelando que aún no han cancelado la deuda que tienen con él. Cabe recordar que el técnico tenía contrato hasta 2022 con el Barça.

"Respecto al resto del cuerpo técnico, nos comunican, también en el día de ayer, para nuestra sorpresa, una ‘futura reubicación’ en el club. Por todo lo dicho, nos hemos visto obligados a poner en manos de nuestros abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes. Y ello, con el fin de preservar nuestros derechos y lo pactado en su día con el Barcelona", añade el escrito sobre la reestructuración de su cuerpo técnico.

Esta polémica con Setién es otra más para la Junta presidida por Bartomeu, que en este mismo jueves ha visto cómo la moción de censura puede salir adelante después de que sus promotores hayan presentado más de 20.000 firmas.

Por si fuera poco, afirma Marca, por ahora Koeman no tendría la autorización para sentarse en el banquillo dentro de una semana en el estreno liguero del Barça por este embrollo.