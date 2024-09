Quique Setién contó que está en juicio por la indemnización que le adeuda Villarreal y que en el Barcelona aún no le pagan todo lo pactado.

Destapan problema judicial que enfrenta ex entrenador de Arturo Vidal y Ben Brereton

Impacto causó en España la revelación del entrenador Quique Setién. El estratega no dirige hace una temporada tras su salida del Villarreal. Pero esto ha desenmascarado un drama que enfrenta hace varios meses por el no pago de las indemnizaciones.

El español que fuese adiestrador de Arturo Vidal en el Barcelona y Ben Brereton en el submarino amarillo, hoy enfrentó la cesantía tras su último paso por el elenco de comunidad Valenciana.

Sin embargo, Setién reconoció no complicarse con el tema ya que recibe la indemnización de ambos elencos que decidieron terminar su proceso antes de lo pactado.

El problema judicial que enfrenta Quique Setién

El tema es que Quique ahora reveló que ninguno de los dos clubes han cumplido con los dineros que se prometieron. “En el Barcelona me queda un plazo que se va a cumplir a fin de mes (…) Ellos querían que les perdonara dinero, pero no lo hice evidentemente. Le di más plazo”, adelantó a El Larguero.

Setién pasó sin pena ni gloria por el Barcelona

Ahora el tema más complicado es con Villarreal ya que no le han pagado hace un año y esto provocó que el tema fuese llevado a la justicia española. Incluso apuntó a que ex pupilos acudieron en defensa del club para asegurar que no realizó un trabajo correcto y así perder el caso.

“Estuvieron dos jugadores declarando en el juicio, Raúl Albiol y Dani Parejo, dijeron que hicieron una pretemporada desastrosa, que no entrenábamos a ver si el juez entendía que era así. Me da pena por ellos”, sentenció a Cadena Ser.