Los octavos de final de la Copa Argentina 2022 ya llegaron a su fin, y están listas las llaves de cuartos. Este jueves 16 de septiembre Independiente visitó a Vélez Sarsfield en el Estadio 23 de Agosto para disputar el último compromiso de la ronda de 16 mejores, y Leandro Benegas fue figura.

El Toro fue titular en la delantera del equipo dirigido por Julio César Falcioni, quienes comenzaron golpeando temprano. Con un gol de Leandro Fernández en el minuto 12, el cuadro de Avellaneda se puso 1-0 arriba ante el Fortín y así se fueron al descanso.

Así, en el segundo tiempo salieron a la cancha con la misión de pegar la estocada final y fue justamente el ex Universidad de Chile quien la pegó. En el minuto 56', el argentino nacido en Mendoza y nacionalizado chileno anotó en el pórtico que defendía el portero Leonardo Burián.

Benegas puso el 2-0 final en el marcador y el Rojo se llevó un importantísimo triunfo. Eso sí, además de celebrar la clasificación a los cuartos de final del torneo trasandino también festeja con todo que tras poco más de un mes se reencuentra con el gol.

El 13 de agosto fue la última vez que Leandro Benegas marcó con la camiseta de Independiente. En la fecha 13 de la segunda fase de la Liga Profesional de Argentina el Rojo empató 1-1 visitando a Lanús, y tras gol de José Sand en el minuto 21 fue Benegas quien igualó el marcador con una diana en el 83'.

En cuartos de final, las llaves son las siguientes: Banfield vs Godoy Cruz, Independiente vs Talleres, Patronato vs River Plate y Boca Juniors vs Quilmes. Y estas se jugarán entre el martes 27 y miércoles 28 de septiembre.