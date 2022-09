River Plate goleó por 4-0 a Defensa y Justicia para sellar el paso a cuartos de final de la Copa Argentina. ¿El protagonista de la noche? Un inspirado Pablo Solari, quien marcó su primer triplete con la camiseta del elenco millonario.

El Pibe comandó una jornada inolvidable. Abrió la cuenta a solo tres minutos del pitazo inicial y ya en la segunda mitad completó su hattrick: al 50' quedó mano a mano con el portero rival y metió enganche para aumentar la ventaja, y al 81' estuvo atentísimo a un pase de Enzo Pérez.

"La verdad, una noche soñada. Estoy muy contento por el grupo, por el siguiente paso que dimos. Estoy contento por marcar con tres goles. Espero que sean muchos más, que pueda ayudar al equipo, vine a aportar de donde me toque", manifestó tras el encuentro.

"Donde me ponga Marcelo estoy a disposición. Estoy aprendiendo, Marcelo y mis compañeros me enseñan mucho. Estoy muy contento que se me estén dando las cosas, más en lo grupal que en lo personal", complementó.

"Uno tiene que guardar un poco el hincha que lleva dentro, ser más profesional y lo manejo bastante bien. Como dije, estoy contento por el triunfo y por mí, que estoy cumpliendo un sueño", expresó.

Y ya comienza a acumular fanáticos. "Julián Álvarez arrancó así, llevándose la pelota después de un hattrick y mira cómo terminó", le comentó un periodista. "Me estás comparando con un fenómeno. Nada, espero poder seguir ayudando al equipo, es lo más importante. Si vienen los goles, mucho mejor", concluyó.