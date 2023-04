Paulo Dybala puede decir que ha sido uno de los pocos que ha tenido la posibilidad de jugar junto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. La Joya compartió con CR7 en la Juventus y con la Pulga en Argentina, algo que cualquier fanático desearía.

Sin embargo, el delantero de la Roma no pudo escapar de la ya tradicional lucha entre ambas leyendas del fútbol. De hecho, este miércoles se conoció un sabroso diálogo entre el trasandino y el Bicho, en el que le confesó que lo odiaba por su rivalidad con el 10.

En oconversación con DAZN Italia, Paulo Dybala contó cómo era compartir con Cristiano Ronaldo en el camarín de la Juventus. Ahí detalló la tremenda charla que tuvo con el portugués. "Fueron tres buenos años con Cristiano, el equipo era muy fuerte y él nos dio algo más".

"En Argentina se siente profundamente la rivalidad entre Messi y Cristiano, y obviamente de niño siempre he estado del lado de Messi", añadió.

En esa misma línea, reveló que "una vez íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él estaba sentado en la parte delantera. En un momento del vuelo se me acercó para hablar de fútbol y muchas cosas más, hablamos de nuestra vida en general y en un momento le dije "Prácticamente te odiaba de niño"".

Aunque más allá de polémicas, ambos lograron forjar una linda amistad. "Nos reíamos de esto y siempre hemos tenido una buena relación entre nosotros, un buen diálogo".

Dybala y su paso del odio al amor con Mourinho

Paulo Dybala también se refirió a su relacion con José Mourinho, con quien tuvo un encontron años atrás y hoy comparte en la Roma. La Joya detalló que hoy es puro amor con el técnico, pero no olvida el episodio.

"Contra el Manchester en Champions, cuando yo todavía jugaba en la Juve, habíamos discutido. Fui a decirle que no tenía necesidad de hacer ese gesto (del triplete a hinchas de la Juventus por su etapa en Inter). Lo primero que me dijo cuando me llamó fue si recordaba ese momento, nunca me había pasado que un entrenador de otro equipo hiciera algo así durante un partido. Pero ese episodio se quedó en el campo", lanzó.

"Mourinho tiene una imagen y un poder importante por todo lo que representa en el mundo del fútbol. Antes de llegar aquí, a Roma, hablamos dos veces, me llamó cuando aún estaba en Turín. Es muy bueno cuando habla y cuando quiere meterse dentro de alguien. Sentí un sentimiento especial con él, es difícil en el mundo del fútbol encontrar a alguien que te diga las cosas de una manera sincera. Tengo una relación directa y sincera con él, hablamos mucho... Queremos lo mejor para la gente, hizo historia en el fútbol. Es muy sincero, es bueno preparando partidos. Casi todo lo que te dice en el campo sucede. Entiende muy bien el fútbol, como demuestra el hecho de que ha ganado en casi todos los equipos que ha dirigido", sentenció.

Paulo Dybala está disfrutando al máximo su gran temporada con la camiseta de la Roma y deja en el baúl de los recuerdos aquella etapa compartiendo con dos de los jugadores más importantes de la historia. La Joya quiere hacer su propio camino y lo está consiguiendo con la Loba, donde es una pieza clave y uno de los más queridos por los hinchas.