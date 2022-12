La profecía de Héctor Pinto: "A Manuel Pellegrini no sólo lo va a querer la selección de Brasil"

Manuel Pellegrini es historia viva no tan sólo en el fútbol chileno, si no que también a nivel mundial. El nombre del exitoso entrenador nacional ha estado rondando en las últimas horas en la banca de Brasil, luego de la ya conocida renuncia de Tité tras seis temporadas al mando del scratch.

Uno que conoce de la amistad del Ingeniero es Héctor Pinto. En conversación con RedGol, el Negro destaca la carrera de Manuel Pellegrini y no oculta el orgullo que siente al escuchar el nombre de su amigo para asumir la dirección técnica de Brasil después del fracaso de la Verdeamarela en Qatar 2022.

"Se lo merece porque Manuel tiene una reputación a nivel mundial. No sólo lo va a querer la selección de Brasil, si no que también los equipos grandes. Siento que es totalmente merecido. Manuel ha hecho una campaña que es totalmente extraordinaria y nosotros los chilenos no dimensionamos todo lo que ha hecho”, señaló el exentrenador y campeón con Universidad de Chile.

Pinto recalca que en Chile no se ha reconocido la tremenda trayectoria de Manuel Pellegrini en el extranjero y no le sorprende todo lo que ha logrado en el fútbol.

“Acá se merece un reconocimiento mucho más amplio. Ya con el hecho de que suene su nombre en Brasil es un orgullo para él, un orgullo para su familia y para sus amigos. Antes de que regresara a España conversé con él y realmente noté que está contento. Es un tipo que se ha esforzado mucho para estar donde está”, marcó el exdelantero.

El nombre de Manuel Pellegrini siempre ha estado rondando para dirigir la selección chilena. Héctor Pinto confiesa que no es el momento para que el Ingeniero regrese a Chile debido a que no hay un proyecto claro que logre satisfacer al actual entrenador del Betis.

“Él es una persona súper equilibrada, tranquila y que tiene los objetivos muy claros. Sabe dónde puede llegar y me alegro muchísimo por todo lo que ha logrado y pueda seguir logrando. Es muy difícil que venga hacerse cargo de la selección. La persona que crea en él debe plantearle un proyecto a nivel nacional. Un proyecto donde se tomen en cuenta las inferiores e involucrase con jugadores del norte y del sur de nuestro país. Eso es lo que hace falta”, concluyó Héctor Pinto.