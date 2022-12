Diciembre en el fútbol es una época de nuevas contrataciones y despedidas. Ahora fue el turno de Rodrigo Brito (39), capitán y referente del Club de Deportes La Serena, quien anunció su adiós del elenco papayero y el final de un ciclo que inició en 2005, con la misma camiseta granate.

"Es difícil poder expresar mis emociones en estos momentos. Obviamente la que más aflora es de tristeza. Se termina mi ciclo de futbolista profesional con La Serena, club en el cual me formé y me forjó durante todos estos años. En mi retina quedarán tantos momentos (lindos y otros no tanto) vividos con esta linda camiseta", lamentó el defensor.

Rodrigo Brito defendió la camiseta granate en dos ciclos: desde 2005 al 2008 y luego entre 2015 y 2022, años donde El Bombero se ganó el cariño y la admiración del cuadro de la Región de Coquimbo gracias a su entrega y compromiso con el club.

"Agradezco también al hincha fiel, que siempre estuvo apoyando y alentando incluso en tiempos difíciles, y también les pido disculpas por no lograr el objetivo de mantener la categoría; pero ya hemos pasado por estas instancias y sé que Club Deportes volverá al sitial donde merece estar”, agregó Brito en su reflexión.

"Desde ahora seguiré apoyando como hincha esté donde esté. Sé que en el futuro se vislumbran nuevos desafíos y que vendrán grandes cosas", concluyó El Flaco, quien además ha vestido las camisetas de Curicó Unido, Deportes Iquique y Rangers de Talca.

El Club de Deportes La Serena se prepara con todo con la misión de regresar lo antes posible a la máxima categoría del fútbol chileno, esto tras finalizar en la penúltima posición del campeonato y sólo superando al conjunto de Deportes Antofagasta.

El Campeonato de Primera B para este 2023 contará con 16 equipos, en un formato de 30 fechas (primera y segunda rueda) y donde habrán dos boletos para ascender y otro para descender.