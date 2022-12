"Pellegrini agrada mucho, no es una locura que sea el primer DT extranjero de Brasil"

Tite se despidió de la dirección técnica de la selección brasileña tras la amarga eliminación frente a Croacia en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahora la Verdeamarela busca nuevo entrenador y por primera vez la Confederación Brasileña de Fútbol se abre a un deté extranjero.

Y uno de los nombres que asoma como candidato a la banca de Brasil es el técnico chileno, hoy en la banca del Real Betis, Manuel Pellegrini.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el periodista chileno que reside hace años en Brasil, Patricio de La Barra, advierte que no sería descabellado ver al ingeniero en la banca del Scratch en unos meses más.

“Existe la gran posibilidad porque los hombres que se manean acá en Brasil: Dorival Júnior, Mano Menezes, Fernando Diniz, son más de lo mismo, y gente que no está tan preparada para el fútbol intencional”, dijo De La Barra.

Agrega que “estos técnicos se manejan bien acá, pero cuando tiene que salir a enfrentar a una selección europea como Tite, son mal preparados. Vemos la cantidad de técnicos portugueses que están por el mundo”.

“Incluso uno de ellos es el principal foco del al Confederación Brasileña, Abel Ferreira, que está dirigiendo al Palmeiras, todos ellos se preparan en una escuela de Braga. Grandes técnico han salido de ahí, entre ellos Mourinho. Entonces, pensar en un técnico extranjero por primera vez, no es una locura. Suenan varios nombres de fuera, el primero era Luis Enrique, incluso antes de ello la idea de la Confederación era contratar a Xabi Hernández, que finalmente llegó a Barcelona. Querían ponerlo como asistente de Tite para después dejarlo en la selección”, complementó.

Sobre el ingeniero chileno explica que “ahí apareen varios nombres, entre ellos el de Pellegrini, técnico chileno que le ha ido muy bien y conoce el medio brasileño. Y no es una locura, en este momento los tipos están abocados a buscar un técnico lo más rápido posible, por primera vez pensando en un técnico de fuera”.

Pato de La Barra sentencia que “Abel Ferreira dijo que su primera prioridad era Palmeiras, entonces siguen buscando. Pep no creo que se haga cargo, tienen que pagarle un camión de dinero para sacarlo del Manchester City. La primera prioridad es mantener un DT brasileño, pero las opciones son pocas. Después tienes la otra tendencia de los técnicos extranjeros, Palmeiras ya dijo que no dejará ir a Abel Ferreira. Pep Guardiola un absurdo por el costo. También está Luis Enrique; y Manuel Pellegrini, agrada mucho por la forma de juego y porque tiene un futbol ofensivo y no tan pragmático como Tite “.