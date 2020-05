La ácida crítica de Teófilo Gutiérrez a Marcelo Gallardo: “Lo único que no puede cambiar alguien es la humildad”

El paso del delantero colombiano Teófilo Gutiérrez fue exitoso en River Plate, pues durante el 2013 a 2015 conquistó cinco títulos, siendo algunos de ellos ya bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo (2014 a la actualidad).

Durante el periodo que compartieron ambos nunca salió algún trascendido de discusión o mal entendido. Por lo mismo, las ácidas declaraciones del colombiano sobre el entrenador sensación de Argentina sorprendieron, pues en una entrevista con DirecTV Sports esbozó algunos comentarios.

“Cuando jugué con Rosario, fui a saludar al cocinero, al utilero y pasé a saludar a Gallardo. Pero ya está en otro nivel el hombre (…) Las personas cambian. Cada ser humano cambia para bien y hay que respetar. Él decidirá lo que quiere en la vida y como persona, pero lo único que no puede cambiar alguien es la humildad... No estoy diciendo nada de él”, mencionó.

El colombiano disputó 70 partidos, marcó en 28 ocasiones y entregó ocho asistencias.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras sobre Ramón Díaz, pero a quien solo tuvo palabras de elogios. “Es muy especial, porque fue el que me pidió. Siempre me llama a donde va. Ramón es la experiencia de River por todo lo que ganó. Se vio en cómo agrupó bien el plantel en 2013 y 2014 para que pudiéramos ganar el Torneo Final”, aseguró.

“River no ha ganado el torneo local hasta ahora. Yo estoy entre los jugadores que han ganado todo. A algunos les falta ganar la liga”, señaló tirando nuevamente un comentario hacia Gallardo.

Cabe mencionar que el cafetalero expresó que a sus 35 años no podría volver al equipo Millonario, pues “va a ser difícil porque Gallardo es un tipo muy estricto en su trabajo. Le gusta exigir mucho”, sentenció.

Teófilo Gutiérrez en #SeHablaAsíEnCasa��:



��"River es el más grande lejos, por más que haya descendido"

��"Boca en los últimos años no ha ganado nada" pic.twitter.com/HxKPm7TPy1 — #SeHablaAsíEnCasa�� (@sehablaasi) May 27, 2020