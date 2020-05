Leonardo Panetta y su experiencia con Marcelo Salas en River Plate: “Nunca me dio una exclusiva, él era muy orgulloso y yo también”

El corresponsal de Canal 13 en Argentina en la década del 90’, Leonardo Panetta, sale del retiro para revelar cómo era su relación con Marcelo Salas, cuando este era una de las grandes estrellas de River Plate en 1996 y 1997.

En conversación con radio ADN recordó esa época y confesó que “él rehuía tener un contacto conmigo (…). A mi no me interesaba un contacto estrecho tampoco, salvo el profesional. Yo ponía el micrófono como todos, pero nunca tuve una exclusiva. Si bien me interesaba, él era muy orgulloso y yo también”.

Pero eso no es todo, porque “Marcelo apareció en El Gráfico con una nota de dos o tres páginas. Yo decía cómo le da la nota a El Gráfico y no me da una a mí. ¡Y aparecía en su casa! Yo sabía que vivía en un departamento en Núñez y después le pregunté al periodista que hizo la nota cómo entró ahí. Me dijo que en realidad la nota no fue en su hogar, sino en el de su compañero Eduardo Berizzo. Salas no permitió ni siquiera que El Grafico invadiera su privacidad”.

Marcelo Salas en su primer paso por River Plate disputó 68 partidos, marcó 31 goles y entregó 22 asistencias. Además, se consagró campeón de tres títulos nacionales, además de uno internacional.

A pesar de que nunca logró tener mayor ventaja deportiva, por ser conocido como el “cronista poeta” de aquellos años, no escondió su admiración por el retirado delantero de Universidad de Chile y destacó que fue uno de los mejores delanteros que ha visto en su vida.

“Marcelo era un gladiador del área, un fenómeno como persona, un tipo orgulloso y yo también, entonces no hubo absolutamente ningún tipo de relación, más allá de que yo ponía el micrófono y él lo esquivaba. Le tengo un gran afecto, porque es un caballero de la prudencia y del silencio y eso me encantaba”, precisó.

Finalmente, al ser consultado sobre su último trabajo periodístico, el que fue para la Copa América 2015, mencionó que “la verdad que no, porque yo me concentraba en mi trabajo y no iba como periodista argentino, iba como periodista internacional, en el fondo me dolía ver como Argentina perdía dos finales de Copa América con Chile, como perdió la final con Alemania, pero era una ráfaga”.