Marcelo Salas en el aniversario de River Plate: "Es el más grande, lejos, y yo tuve la oportunidad de vivirlo"

Uno de los mejores delanteros de River Plate en sus 119 años de historia es el chileno Marcelo Salas, quien vivió años gloriosos en el cuadro de Buenos Aires y le mandó un saludo al elenco argentino en su aniversario.

El zurdo de Temuco recordó su paso por el cuadro millonario, donde se transformó en ídolo, y aprovechó de decir que es el equipo más grande de Argentina.

"En Argentina hay un dicho y es real: River es el más grande, lejos. Y yo tuve la oportunidad de vivirlo", señaló el Matador sobre su ex club.

"Sin dudas que fue una de las épocas más importantes en mi carrera. Estoy muy contento y orgulloso de haber participado en la historia de River y de haber disfrutado de una etapa importante como fue la del 96. Y luego en mi regreso, entre 2003 y 2005 también tuve la oportunidad de jugar en el Monumental y compartir equipo con Pellegrini y salimos campeones. Por eso saludo al club y a todos los hinchas en este cumpleaños", agregó a radio ADN.

Marcelo Salas en su segunda etapa en River Plate - Archivo

Salas, además, habló de sus primeros días en el conjunto millonario: "en su momento había muchas dudas sobre si un jugador chileno se iba a poder adaptar a la Argentina. Y a mí no me costó nada, fui muy bien recibido. Recuerdo que estaban Marcelo Gallardo, Juan Pablo Sorín, que era el que me buscaba al hotel y me llevaba a los primero entrenamientos".

Por último, Marcelo Salas habló de las grandes campañas que está realizando Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate.

"Creo que la clave del éxito de Gallardo es su dedicación. Se notaba que le gustaba esto de dirigir y pienso que su capacidad y manejo grupal es otro de los aspectos muy importantes. Todo eso y su conocimiento técnico son la base de sus logros", remató.