La dura autocrítica de Juan Pablo Carrizo en el descenso de River Plate: "Era necesario, había que tocar fondo"

El descenso de River Plate en el 2011 será un acontecimiento que no se olvidará fácil en Argentina. Marcó un hito en el balompié trasandino y los hinchas que no son Millonarios lo siguen recordando.

Uno que fue titular en ese equipo fue Juan Pablo Carrizo. El portero argentino habló de ese lamentable momento para él y, para sopresa de todos, se mostró autocrítico, aunque fue un dolor en el alma.

"En ese momento yo sentía que el club necesitaba de los jugadores que surgieron del club. Y vos te asumís ciertos riesgos del juego. Nadie deseó ese final. Pero viendo hoy la realidad, era necesaria. Porque tenés que tocar fondo, no hay otra", expresó.

El descenso de River Plate en 2011

Además habló de sus errores en esa campaña. "En el 2011 me equivoco en dos partidos. ¿Vos te pensás que yo hubiese querido equivocarme en el año más difícil para River? No existe en ninguna cabeza. Yo hubiese querido ser un superhéroe, salvar al club y quedar en la historia del club de otro modo pero cada uno te pone en el lugar que quiere. Yo sé en el lugar que estoy, sé que tipo de jugador soy y cuál fue mi entrega en ese momento", detalló.

Para finalizar agregó que, "no hay un solo culpable. Ni un jugador ni la dirigencia. Es todo un organismo que funcionaba mal hace tiempo. En lo deportivo ese año se llegó al límite". Además agregó que "a mí me tocó formar parte y no me voy a arrepentir jamás. Volví con la idea de aportar a River en un momento muy difícil".