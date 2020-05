Mario Yepes revela el secreto del éxito de Marcelo Gallardo en River Plate: "Tengo que ir a mirar unas cosas a Europa"

Uno de los mejores entrenadores del mundo en la actualidad es Marcelo Gallardo, quien ha llevado a River Plate a lo más alto, con títulos en la Copa Libertadores, Sudamericana y Recopa.

El Muñeco está mirando a las grandes ligas, porque algunos lo postulan para dar el salto al Viejo Continente, mientras que otros lo ven sentado en la banca de Argentina, dirigiendo a Lionel Messi en la Albiceleste.

Uno que conoce de cerca a Gallardo es Mario Alberto Yepes, ex compañero del estratega en River y PSG, quien en contacto con RedGol dio a conocer detalles del éxito del galardonado estratega.

"Con Marcelo además de que fuimos compañeros, nos une una amistad y una relación. Siempre he creído y le he deseado lo mejor", dijo en primera instancia sobre el Muñe.

"Nunca se me olvida de que cuando él dejó de jugar, yo todavía estaba jugando, estaba en el Milan, y él me llama y me dice ‘Mario tengo que ir a mirar unas cosas a Europa’, no hay problema le dije. Fue, miró, siempre ha sido una persona que realmente estaba preparándose para lo que está sucediendo ahora. Fue de las pocas personas que usó esa amistad conmigo para ir a prepararse y mirar lo que se hacía en Italia", reveló el caleño en La Redgoleta.