Faustino Asprilla: "Lo más lindo fue la hinchada de la Universidad de Chile porque todos estuvieron siempre ahí cantándome y animándome"

Faustino Asprilla conversó con la web oficial de Universidad de Chile y aseguró que lo que más recuerda de su paso por el cuadro universitario es su hinchada y las veces que le tocó saltar a la cancha escuchando el aliento de los fanáticos.

“Los momentos más lindos fue cuando entraba al campo de juego y toda la gente cantaba. Ellos me animaban. Lo más lindo fue la hinchada de la Universidad de Chile porque todos estuvieron siempre ahí cantándome y animándome. Siendo que no llegué tan joven, y era un momento de mi carrera que estaba terminando, la gente me reconoció las cosas que hice y eso lo llevaré siempre en mi corazón”, aseguró el Tino.

El ex seleccionado cafetalero asegura que la U tiene un pedazo de su corazón. “Mi carrera en la Universidad de Chile fue muy especial. Es un equipo del que me gustó haber sido parte. Tengo buenos recuerdos. Cuando me llamaron yo estaba en Brasil, viajé y me reuní con la gente de la U. Me gustó el proyecto, la ciudad y todo lo que vi. No hubo ningún problema para firmar el contrato. Fue todo muy lindo”, contó.

Faustino Asprilla ante Puerto Montt (U.deChile)

Asprilla recordó el clásico universitario que definió en los momentos finales del encuentro para que la U le ganara a la UC 3-2 en el Estadio Nacional.

“Fue un partido bonito de principio a fin, con dos equipos que salieron a buscar el triunfo. Ellos tenían sus armas y nosotros las nuestras. Desde el primer minuto queríamos convertir un gol. Fue un encuentro abierto y lindo. Al final consigo marcar en los últimos minutos cuando parecía que estaba todo terminado. Siempre supe que hasta que los árbitros no piten el final, todo puede pasar. Por eso creí en esa jugada y vino el gol”, relató.

Para el final, el colombiano no esconde sus ganas de volver alguna vez al Estadio Nacional. “Sí, me gustaría mucho algún día ir a ver un partido de la Universidad de Chile. Me encantaría el poder ir al estadio y ver un clásico o una final”, cerrar.