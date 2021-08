El veterano extremo del Real Betis, Joaquín, señaló que una de las razones para evaluar un eventual retiro a final de temporada es su frecuente suplencia.

En una entrevista con Canal Sur Radio, el futbolista de 40 años se comparó con el jugador ficticio Yuzo Morisaki, segundo arquero del Niupi de la serie animada Super Campeones.

"¿Mi último año? Tiene toda la pinta porque hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji... Yo no quiero estar por estar y acomodarme. Sé que mi papel es el que es, tengo que saber mi rol y mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista, pero siempre y cuando sepa que soy uno más y que personalmente me exijo a mí mismo para ser importante", señaló.

Luego, afirmó: "Si veo que mi aportación es poca o paso a un segundo plano, pues diría hasta aquí he llegado y punto. Pero a día de hoy me sigo exigiendo y me sigo cabreando cuando no juego, por eso siempre intento entrenar cada día para tener los máximos minutos posibles, ayudar al equipo y sentirme importante. No estoy contento conmigo mismo porque no estoy disfrutando de lo que quiero hacer, que es jugar".

Joaquín no ha contado demasiado para Pellegrini en esta temporada (archivo)

Sobre la actualidad del equipo, sostuvo: "Llevamos tres jornadas, es verdad que no hemos conseguido ganar, dos puntos de nueve, pero sí que creo que en el último partido contra el Real Madrid hemos hecho un muy buen partido, hemos dado la cara ante un rival importante, estando siempre en el partido y teniendo opciones hasta el final".

El Real Betis de Manuel Pellegrini marcha en la posición 14 de la Liga española, con sólo 2 puntos, producto de dos empates y una derrota. En la proxima fecha, el 13 de septiembre, se enfrentará al Granada.