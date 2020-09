Juventus vs Sampdoria: Fecha, hora y en qué canal Ver EN VIVO el regreso de Cristiano Ronaldo y el debut de Andrea Pirlo en la Serie A de Italia

Un partidazo tendremos este domingo 20 de septiembre cuando Juventus debute por la temporada 2020/21 de la Serie A de Italia en el Juventus Stadium frente a la Sampdoria.

Duelo que presentará como gran atractivo el debut oficial como entrenador del primer equipo de Andrea Pirlo, histórico mediocampista italiano y campeón del mundo en 2006 con la Azzurra. El exfutbolista llegó como reemplazo de Maurizio Sarri y tendrá la dura tarea de dirigir a la Vecchia Signora, club en el que jugó en su última etapa en la liga italiana.

El elenco que Cristiano Ronaldo es el actual campeón, pero con la eliminación en cuartos en Champions League tienen una deuda pendiente con la afición y el pobre futbol mostrado, algo que deberán empezar a demostrar con la Sampdoria, equipo con el que CR7 se lució hace algunos meses con un golazo de proporciones.

Para esta temporada, los de Turín solo se reforzaron con Arthur Melo como la gran incorporación, más otros jóvenes proyectos. Por contrapartida, ya no son parte del equipo Miralem Pjanic, vendido al Barcelona, y Gonzalo Higuaín. El Pipita dejó sus años de éxito en Europa y partió a la MLS. Goles que deberán reemplazar con un refuerzo, puesto en el que suena Luis Suárez.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Juventus vs Sampdoria por Serie A?



Juventus vs Sampdoria por la primera fecha de la liga italia se enfrentarán este domingo 20 de septiembre a las 15:45 horas de Chile.

La Vecchia Signora ahora tendrá a un crack como Pirlo en la banca dirigiendo a CR7. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Juventus vs Sampdoria?



Juventus vs Sampdoria será transmitido en televisión en vivo por ESPN 3 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Juventus vs Sampdoria por la Serie A?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Juventus vs Sampdoria, podrás hacerlo en ESPN Play.