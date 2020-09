Operación Juventus: Luis Suárez aterriza en Perugia para obtener la nacionalidad italiana

La operación Luis Suárez-Juventus sigue en pie. Este jueves, el delantero uruguayo viajó a Perugia para rendir los exámenes para obtener la nacionalidad italiana y así aumentar las opciones de llegar a la Vecchia Signora.

El charrúa tomó un vuelo privado al mediodía de España en el aeropuerto de El Prat con destino a Perugia y ya está en suelo italiano para dar la prueba. Suárez tiene que pasar un examen de dominio del idioma italiano, esto porque es un test necesario para obtener el pasaporte de dicho país y así jugar como comunitario tal como lo hacía en España gracias la nacionalidad italiana de Sofía Balbi, su esposa.

De esta forma, la opción de fichar por la Juventus sigue más abierta que nunca a pesar de que en los últimos días parecía haber perdido fuerza. El futbolista tiene un acuerdo cerrado con el club turinés a la espera de que resuelva su contrato con el Barcelona.

Revisa las imágenes de la llegada de Suárez a Italia:

Luis Suarez en Perugia y ya le gritaron “Grande Bomber”. Via @lucabianchin7. pic.twitter.com/xxBpXeabZ9 — Martin Charquero (@MartinCharquero) September 17, 2020

Koeman abrió la posibilidad para quedarse



Pese a que en un principio Ronald Koeman lo cortó para su plantel, este miércoles el entrenador holandés le abrió la puerta para su permanencia en Cataluña.

"He hablado con él sobre su futuro y estamos esperando si se queda o no. Si finalmente no encuentra equipo y se acaba quedando, será un jugador más de la plantilla", fueron las palabras del entrenador.