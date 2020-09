Arthur Melo es presentado en la Juventus y se olvida de Lionel Messi: "Jugar con Cristiano Ronaldo es un sueño"

Ya estaba sellado hace rato, pero recién este miércoles fue presentado en Turín, el nuevo jugador de la Juventus, el brasilero Arthur Melo.

Luego de su ajetreado último mes en el Barcelona donde no fue parte del plantel que jugó la Champions League, el volante se le vio muy contento al ponerse por primera vez la camiseta de la Vecchia Signora y sorprendió al asegurar que jugar con CR7 es un sueño para él.

"Es un día muy importante para mí, agradezco a mi familia, a los directivos, a Fabio ya todos los que me recibieron. Tengo el privilegio de jugar con grandes jugadores, jugar con Cristiano Ronaldo es casi la realización de un sueño", declaró en conferencia de prensa.

El mediocampista también llenó de elogios a su nuevo DT, Andrea Pirlo.

"Aún no he hablado con Pirlo. Ha jugado al fútbol como pocos, se mueve y juega de una manera única. Es un privilegio jugar para un entrenador así. Todavía no hemos hablado de la forma y la posición en el campo", aseguró.

A pesar de su último mes con el Barça, el volante tuvo palabras para su ex equipo.

"Solo puedo agradecer al Barcelona, me tenían mucho cariño. Me trataron muy bien, como parte de un proyecto muy ambicioso. Pensé que podría ser un impulso para mi carrera", cerró.