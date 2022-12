Lionel Messi vive, sin duda alguna, el momento más dulce de su carrera futbolística. Pese a que tiene premios y trofeos para regalar, saldó su gran deuda con el fútbol y se impuso con Argentina en el Mundial de Qatar, tras una infartante final contra Francia, que se definió en penales.

Desde ese momento ya han pasado nueve días, pero los elogios no han parado de sonar en todo el mundo en torno a la figura del rosarino. Compañeros y no compañeros, tecnicos que lo han dirigido y no y diferentes personalidades lo han alabado con fuerza, especialmente porque se trata de la coronación de una carrera magnífica.

Uno de los que ahora se sumó a la fiesta de las alabanzas fue Jurgen Klopp. El DT alemán del Liverpool, hizo un análisis de la figura de Messi y el papel que tuvo en Argentina para que estos fueran campeones del mundo tras 34 largos años de espera.

Klopp señaló que "Lionel Messi es el mejor futbolista que vi en mi vida, la forma en que juega al futbol a esta edad debería darnos a todos una pista de hasta cuán pueden rendir los futbolistas al más alto nivel. No deberíamos cerrar los libros antes de tiempo. Era una alegría verlo en el Mundial”.

Además, sobre la final, señaló que "después de los 80 minutos iniciales, fue la mejor final que vi en mi vida. Estoy felices por ellos. Se lo merecían. Se pudo ver cómo el equipo lo festejó en su país, el país celebrando...probablemente esto le tocó al país indicado, en tiempos difíciles”.

Lionel Messi todavía se encuentra en Argentina descansando después del título. Se estima que recién entre el 2 y 3 de enero partirá a Francia para reincorporarse a los entrenamientos del PSG. Después de eso vendrá una puesta a punto física, por lo que la Pulga podría estar bastante lejos de retornar a las canchas.