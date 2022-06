El futuro de Alexis Sánchez y Arturo Vidal aún no está definido. Ambos jugadores no forman parte de los planes del Inter de Milán para la próxima temporada, pero no han sellado su llegada a ningún club: Alexis ya rechazó una oferta de Europa y Vidal aún espera por Flamengo, aunque apareció una oferta desde Qatar.

Con ese panorama, una posibilidad se les ha abierto a los chilenos: llegar a los grandes de Argentina. La prensa al otro lado de la cordillera asegura que Marcelo Gallardo pidió que llamaran a Alexis para arribar a River Plate y que Arturo tiene chances de llegar a Boca Juniors.

Juan José Buscalia, reconocido periodista argentino, conversó con RedGol sobre las posibilidades de ver a los chilenos en Argentina. "River Plate necesita reforzar la delantera y reemplazar a Julián Álvarez. Las apuestas son ambiciosas porque han ido a buscar a Luis Suárez, pero aparentemente tiene muy cercana la posibilidad de sumarse a Juventus, por lo que se cierra la puerta", comenzó.

"También apuntaron a Miguel Borja y Diego Valoyes, pero el mercado está muy duro en lo económico. Marcelo Gallardo no le cierra la puerta a nadie. Al contrario, busca seducir a los jugadores llamándolos y haciéndoles entender que quizás ganarán menos acá, pero se jugarán la oportunidad de ganar la Copa Libertadores y ser dirigidos por uno de los entrenadores más prestigiosos del continente", continuó.

Buscalia sabe que River Plate no puede ofrecerle un sueldo europeo a Alexis. Y lo mismo con Arturo Vidal en Boca. "Para que venga Alexis, en el medio tiene que haber una decisión del futbolista, o será imposible comparar con cualquier oferta que pueda tener de Europa. Cuando el jugador privilegia lo económico, no puede venir a Sudamérica salvo que sea Brasil, que algunos casos paga contratos casi europeos. Pero en Argentina no le van a pagar eso y pasa a ser una decisión de Alexis", analizó.

"Lo mismo, Boca no puede pagarle a Arturo lo que puede pagar Flamengo. Los dos son los clubes que pueden pagar en Argentina, pero si lo pones en un contexto internacional con Europa o un grande Brasil, no se puede. Así como Gallardo puede llamar a Alexis y mostrarle el proyecto que lo seduzca fuera de lo económico, te puede llamar Juan Román Riquelme. Cuando recibes ese llamado y te dice 'te quiero acá, sos el mejor y puedes ganar la Copa Libertadores', por ahí el futbolista puede dejar de lado lo económico", aseguró.