Jorge Valdano aplaudió la valentía de Jakub Jankto, quien reconoció públicamente ser gay en un deporte y mundo machista y homofóbico. Eso sí, el ex entrenador del Real Madrid lanzó dardos al fútbol por transformar un anuncio transparente en una proeza debido a la discriminación.

Valdano apoya a Jankto por reconocer su homosexualidad: "Me avergüenzo por el fútbol"

El futbolista checo de 27 años, Jakub Jankto, se convirtió en el primer futbolista internacional en reconocer públicamente su homosexualidad. El jugador del Sparta Praga, cedido desde Getafe, compartió un video en el que declaró estar aburrido de esconderse.

Es que lamentablemente el fútbol siempre ha estado rodeado de machismo y homofobia, pero en los últimos años se ha instalado en muchos sectores una lucha contra la discriminación de toda índole.

Y Jorge Valdano no quedó indiferente. En el programa El Tercer Tiempo de Movistar Plus+, el ex futbolista argentino y entrenador de Iván Zamorano en el Real Madrid aplaudió a Jankto y le tiró las orejas al fútbol.

“Me saco el sombrero ante esta declaración y me avergüenzo por el fútbol, porque que sea uno de los primeros casos en el 2023 es para avergonzarse”, dijo tajante Valdano.

El otrora delantero de Newell’s Old Boys agregó que “las mujeres nos han dado una auténtica lección. Llegaron al fútbol mucho más desprejuiciadas que nosotros e hicieron un ejercicio de libertad desde el primer día”.

Jorge Valdano sentencia: “que esto tenga que ser, en estos días, un acto de valentía, me parece denigrante para el fútbol. Nos tendría que avergonzar a todos los que estamos dentro del fútbol”.