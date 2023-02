Futbolista de la selección de República Checa se declara homosexual: "Ya no quiero esconderme"

Este lunes, el seleccionado checo, Jakub Jankto se declaró homosexual a través de redes sociales. Un gran avance para derribar los prejuicios del fútbol masculino.

El mediocampista actualmente juega en el Sparta Praga, pero su pase pertenece al Getafe de España. El jugador de 27 años se sinceró con un emotivo mensaje que sorprendió a sus seguidores.

"Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todos los demás. Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. Pero con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme", expresó Jankto.

Tras sus declaraciones, las muestras de apoyo no tardaron en llegar. El Sparta Praga publicó a través de Twitter que "habló abiertamente sobre su orientación sexual con la directiva, el entrenador y los compañeros del club hace algún tiempo. Todo lo demás se refiere a su vida personal. No hay más comentarios. No más preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa".

El Getafe también quiso pronunciarse al respecto y respaldó al volante. "Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto", manifestaron desde España.

Por su parte, la cuenta oficial de la Premier League reaccionó y publicó: "Estamos contigo, Jakub. El fútbol es para todos".

La declaración de Jankto se suma a la de otros pocos futbolistas que se han atrevido a hablar sobre su orientación sexual, sin embargo, han tenido que lidiar con el acoso y los insultos.

Hoy, el seleccionado checo dio un paso más para derribar todos los prejuicios en torno a la sexualidad en el mundo del fútbol.