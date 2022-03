Joaquín Montecinos en éxtasis luego de ser el héroe de los Xolos en México: "Me enorgullece que mi primer gol sirva para ganar un partido tan difícil"

Joaquín Montecinos fue tocado por la varita mágica en este comienzo de año, donde se plasmó su traspaso al Xolos de Tijuana de México y en ese elenco anotó su primer gol este martes. Anotación que le dio el triunfo por 2-1 ante el Toluca, en calidad de visitante, que dejó en las nubes al seleccionado nacional.

Así lo reveló en conversación con Redgol luego de ser el héroe de la jornada en un terreno complicado, donde jugó los 90 minutos y más allá del gol demostró ser una de las grandes figuras del equipo que dirige Sebastián Méndez, ex ayudante de Diego Maradona.

"Las sensaciones son hermosas por ganar en una cancha difícil como la del Toluca. Además estoy muy feliz que mi primer gol haya servido para ayudar al equipo a ganar los tres puntos, me enorgullece mucho, este es el camino", señaló en conversación con Redgol.

Sabe que todo esto que vive en este momento no es gratuito, sino que las ganas que pone en cada partido y entrenamiento son claves para poder estar en un gran nivel en un fútbol muy competitivo.

"Mucho trabajo, dedicación, esforzándose al máximo y entregarse por completo. Es la única forma en que las cosas se estén dando. Yo vine a entregar mi grano de arena para pelear cosas importantes con el equipo y debo seguir trabajando a mil", confesó.

El ex Audax Italiano comentó que la hinchada le ha dado muchas muestras de reconocimiento "y estoy contento por el cariño que he recibido", aunque no debe dejarse estar "ya que debo retribuirlo en la cancha".

Además está enfocado en el futuro más inmediato, en donde el Tijuana jugará contra San Luis y Santos para seguir en zona de playoffs, encuentros que servirán pensando en la Roja. "Se vienen partidos importantes en el club y también en la Selección, donde debo estar al 100% para entregarme por completo", cerró Montecinos.